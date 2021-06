Messico, rissa in carcere a Villahermosa: sei morti e nove feriti

Una rissa all’interno del Centro per il riadattamento sociale dello Stato messicano di Tabasco ha provocato la morte di sei detenuti e il ferimento di altri nove. Lo riferisce la tv Milenio di Città del Messico.

L’incidente, ha indicato il ministero per la Sicurezza e la Protezione dei cittadini di Tabasco, è avvenuto a Villahermosa, richiedendo l’intervento di un folto gruppo di agenti che, dopo alcune ore, ieri sera hanno riportato calma nel centro di detenzione.

La zona dove si trova la prigione, ha precisato l’emittente, è stata transennata e solo varie autoambulanze hanno ricevuto l'autorizzazione di raggiungere l’edificio per trasferire i feriti nell’ospedale Gustavo Rovirosa di Villahermosa.

Vicino al carcere si sono raccolti i familiari dei detenuti in attesa di notizie dei loro congiunti. «Almeno ci comunicassero l’identità dei morti - ha detto una donna alla tv - perché per ora ci hanno detto solo quanti sono, sei».

