Usa: mucca fugge dal macello, salva grazie a Diane Warren

Una mucca fugge dal macello di Los Angeles e vaga per giorni nella città. Alla fine viene catturata, ma intercede per lei la cantautrice Diane Warren facendole ottenere la 'grazia' ed evitandole la morte. Il bovino era scappato martedì scorso insieme ad altri 40 compagni vagando per le vie di Pico Rivera, quartiere residenziale della città californiana, e alimentandosi con l’erba delle abitazioni. La fuga era avvenuta dall’impianto di confezionamento della carne attraverso un cancello lasciato opinatamente aperto.

Gli agenti dello sceriffo, aiutati dalla polizia a cavallo, hanno impiegato ore per catturare le mucche e caricarle sui rimorchi per il viaggio di ritorno al macello. Ma una di loro ha continuato a sfuggire alla cattura ed è stata trovata solo oggi mentre pascolava in un campo a poche miglia dal macello.

A quel punto è intervenuta Diane Warren, cantautrice californiana vincitrice di un Grammy, un Emmy e due Golden Globes per le colonne sonore di film di successo. L’artista ha ottenuto dalle autorità comunali di Pico Rivera che la mucca non tornasse al macello per essere abbattuta ma fosse condotta in un rifugio per animali.

La storia della mucca che è riuscita a sfuggire al suo destino ha comunque commosso l’intera comunità di Pico Rivera che ora si è mobilitata per 'salvare' dal mattatoio anche le altre 40 mucche fuggitive. Un funzionario comunale ha ammesso che si sta valutando di mandare tutti gli animali nel rifugio della fortunata mucca salvata da Diane Warren.

