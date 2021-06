Covid: in Russia 652 morti, è record da inizio pandemia. Boom della variante Delta

Il numero di decessi legati al coronavirus in Russia è salito di 652 nelle ultime 24 ore rispetto ai 611 morti del giorno precedente, portando il totale a 134.545 morti. Lo fa sapere il centro di crisi nazionale anti-coronavirus. Si tratta del più alto numero di morti registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Il tasso di mortalità provvisorio è del 2,45%. Lo riporta la Tass.

La Russia è già duramente colpita dalla variante Delta del coronavirus. Non a caso, in questi giorni gli occhi sono puntati su Mosca e soprattutto San Pietroburgo in Russia la campagna di vaccinazione arranca da quando ha avuto inizio, il Paese è al quinto posto nel mondo per contagi, oltre 133mila i morti. Nella culla degli Zar e della Rivoluzione russa è in programma il 2 luglio il quarto di finale di Euro 2020: le autorità di San Pietroburgo citate dalla Tass assicurano che «lo stadio avrà una capienza limitata al 50% e ci sarà obbligo di mascherine e distanza». In città sono state decurtate di sana pianta tutte le presenze nei luoghi collegati all’evento, dalla 'fan zonè allestita in piazza Konyushennaya al parco a tema vicino al palazzo dello sport di Yubileyny. Alla luce delle crescenti preoccupazioni internazionali, è scesa in campo direttamente l’Uefa: «I quarti di finale si svolgeranno come previsto», ha precisato il servizio stampa del Comitato organizzatore. Un portavoce ha spiegato che la situazione sanitaria russa «non cambia nulla per le squadre» e che non c'erano «piani per cambiare la sede della partita».

Draghi: difficile ok Ema a Sputnik, il vaccino russo inadeguato

«Occorre un rinforzo e forse una riforma dell’Ema». Sui vaccini «la contestazione è stata che lo Sputnik non è riuscito ad ottenere l’approvazione dell’Ema e forse non lo sarà mai. Il vaccino russoe non è adeguato ad affrontare la pandemia». Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

