Covid, San Marino: niente Green Pass Ue dopo il vaccino russo Sputnik

I cittadini della Repubblica di San Marino che hanno ricevuto il siero anti-Covid Sputnik per ora non possono beneficiare dei benefici del Green Pass europeo poichè il farmaco non è approvato dall’Ema. «Riteniamo che la politica non dovrebbe interferire con le questioni derivanti dai vaccini e dalla libertà di movimento e che l’OMS dovrebbe garantire la libertà di movimento a tutte le persone, che vivono nei paesi ricchi e poveri, che sono state vaccinate, qualunque sia il vaccino che hanno usato». Lo ha affermato il segretario di Stato alla sanità e sicurezza sociale di San Marino Roberto Ciavatta, intervenendo oggi al meeting online dei piccoli paesi d’Europa. «Chiunque si sia vaccinato, con qualsiasi vaccino, e abbia sviluppato anticorpi - ha sottolineato - deve godere della massima libertà di movimento, senza richieste di tamponi o di isolamenti preventivi. In caso contrario - ha concluso - l’intera campagna vaccinale globale sarà contraddittoria al servizio degli interessi di alcune aziende farmaceutiche».

