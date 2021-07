Precipita aereo militare nelle Filippine. Almeno in 85 a bordo: 40 persone salvate

Un aereo militare filippino è precipitato nel Sud del Paese, con a bordo almeno 85 persone. Lo ha reso noto il capo delle Forze armate, il generale Cirilito Sobejana, spiegando che finora 15 persone sono state tratte in salvo dai rottami fumanti del C-130, precipitato mentre tentava l’atterraggio sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu.

«I soccorritori sono sul luogo dell’incidente», ha aggiunto Sobejana, «preghiamo di poter salvare altre vite».

Ore 08:02: Almeno 40 persone sono state tratte in salvo in seguito allo schianto di un aereo militare filippino, avvenuto nel Sud del Paese. Lo ha riferito alla stampa il capo delle Forze armate, il generale Cirilito Sobejana. A bordo del C-130 viaggiavano circa 85 persone, non è ancora chiaro il motivo dello schianto, avvenuto mentre l’aereo stava tentando l’atterraggio sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu. Il volo trasportava truppe dalla città meridionale di Cagayan de Oro. Da decenni le forze governative sono impegnate nella lotta contro il gruppo separatista islamico di Abu Sayyaf, nella provincia a maggioranza musulmana di Sulu.

