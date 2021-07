Bruxelles sospende il via libera al Pnrr dell'Ungheria: legge anti Lgbt «vergognosa e discriminante»

La Commissione Europea sospende una valutazione positiva al piano di ripresa e resilienza coi fondi del Recovery fund dell’Ungheria. Lo hanno rivelato alcune fonti di Bruxelles alla Dpa, secondo quanto riporta l’APA. Stando alle fonti europee, citate dall’agenzia tedesca, non sarebbero sufficienti infatti le misure di precauzione per evitare abusi nelle spese dei fondi. All’Ungheria sono destinati 7,2 miliardi di euro, risorse che però non possono essere versate senza l’approvazione del piano. La notizia arriva in un clima di grande freddezza fra Bruxelles e Budapest, dopo che nei giorni scorsi Ursula von der Leyen ha attaccato la nuova legge ungherese anti-Lgbt, definendola «vergognosa e discriminante».

Stando alle fonti europee, citate dall’agenzia tedesca, non sarebbero sufficienti infatti le misure di precauzione per evitare abusi nelle spese dei fondi. All’Ungheria sono destinati 7,2 miliardi di euro, risorse che però non possono essere versate senza l’approvazione del piano. La notizia arriva in un clima di grande freddezza fra Bruxelles e Budapest, dopo che nei giorni scorsi Ursula von der Leyen ha attaccato la nuova legge ungherese anti-Lgbt, definendola «vergognosa e discriminante».

© Riproduzione riservata