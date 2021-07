Orso uccide una donna trascinandola fuori dalla tenda. Caccia in corso nel Montana per sopprimerlo

Un orso grizzly ha ucciso una donna negli Usa dopo averla trascinata fuori dalla tenda in cui dormiva, nello Stato del Montana. L’attacco, riferisce la Bbc, è avvenuto in piena notte nei pressi della cittadina di di Ovando, dove la vittima, Leah Lokan, un’infermiera californiana di 65 anni, si era fermata durante un giro in bicicletta nella regione.

La polizia e le guardie forestali stanno dando la caccia all’animale, con l’intenzione di ucciderlo quando lo avranno rintracciato. Per identificarlo verranno usate tracce del suo Dna raccolte sul luogo dell’attacco. Dalle descrizioni degli altri campeggiatori che dormivano nella zona, si ritiene che l'orso pesi circa 180 chilogrammi.

