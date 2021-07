Parigi, violento incendio tra Matignon e ambasciata d'Italia: nessun danno al momento

«E' tutto assolutamente sotto controllo. Non c'è stato nessun danno né all’ambasciata d’Italia nè alla residenza dell’ambasciatrice» d’Italia in Francia, Teresa Castaldo.

E’ quanto riferiscono all’ANSA fonti diplomatiche dopo il violento incendio esploso questa mattina all’ultimo piano di un edificio della Cité Varenne, un complesso di abitazioni che si trova tra l’ambasciata d’Italia e Palazzo Matignon, sede del governo francese, a Parigi.

Le fiamme, hanno spiegato le fonti, sono scoppiate all’ultimo piano di un Hotel Particulier - le storiche dimore parigine - che si trova nella Cité Varenne, tra l'ambasciata d’Italia e Palazzo Matignon, sede del primo ministro francese Jean Castex. Dai giardini dell’ambasciata, le fiamme erano perfettamente visibili così come anche la coltre di fumo che si sprigionava nel cielo parigino questa mattina perfettamente terso.

Sul profilo Twitter dell’ambasciata, 'Italy in Francè sono state pubblicate alcune foto dell’incendio nonché la testimonianza dell’arrivo dei pompieri sul posto. "L'incendio è stato domato", hanno precisato le fonti a metà giornata, aggiungendo che non si teme alcun tipo di danno.

L’incendio che ha investito un appartamento privato in una strada adiacente e non ha in alcun modo toccato la sede dell’Ambasciata @ItalyinFrance è stato domato. Complimenti a @PompiersParis ! https://t.co/lWe6ySWixy — Italy in France (@ItalyinFrance) July 20, 2021

L'ambasciata d’Italia si trova in uno splendido Hotel Particulier della Rue de Varenne, nel cuore della rive gauche parigina, vicino alla sede del governo nonché di molti ministeri e del Parlamento francese. Assieme al suo omologo francese a Roma, Christian Masset, l’attuale ambasciatrice d’Italia in Francia, Teresa Castaldo, è fortemente impegnata nel rafforzamento dei legami franco-italiani, in un periodo in cui l'unità tra i due Paesi è più che mai fondamentale per la lotta contro la pandemia e la costruzione europea. Un’unità simboleggiata nel fraterno abbraccio tra Emmanuel Macron e Sergio Mattarella, durante la visita di Stato che il presidente della Repubblica ha fatto a inizio luglio a Parigi e durante la quale ha sottolineato l’unicità dei rapporti tra Italia e Francia.

