Trema la terra in Messico e Bassa California, scossa di magnitudo 5.4

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4 è stata registrata alle 22:38 di ieri ora locale (le 4:38 di oggi in Italia) nel Golfo della California, spaventando i residenti degli stati messicani di Sinaloa e Bassa California del Sud. Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, la scossa ha avuto ipocentro a meno di 10 km di profondità ed epicentro a 100 km da La Rivera. Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma secondo l’Usgs il sisma è stato percepito come violento dalla popolazione (grado di percezione 9 su una scala da 1 a 10).

