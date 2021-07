Inghilterra, ristorante italiano vuole assumere due ragazze: accusato di sessismo

Un ristorante italiano takeaway di Hessle, in Inghilterra, è stato accusato di sessismo dopo aver messo un annuncio in vetrina per assumere due ragazze per rispondere alle telefonate.

La foto con il cartello «Cercasi telefonista. Servono due ragazze» è finita sulla popolare pagina Facebook di The Original Hessle Moan e Rant, creata per discutere delle attività cittadine, innescando una serie di commenti piccati, che vanno dall’accusa di sessismo alla mancanza di professionalità.

In un commento, ad esempio, ci si chiede: «Vogliono due ragazze??? È losco di per sé, perché non due dipendenti?”

Alla domanda sul perché solo ragazze, il manager del ristorante, citato dal Mail Online, ha risposto dicendo che «un uomo non può fare quel lavoro» e «ci abbiamo provato prima e non si sono presentati al lavoro e non hanno risposto al telefono. È già successo un paio di volte».

© Riproduzione riservata