Covid, nel Regno Unito ospedali sotto pressione come a gennaio

Il servizio sanitario del Regno Unito è sotto pressione oggi come al culmine della pandemia lo scorso gennaio e la situazione è destinata a peggiorare. E' quanto affermano in una lettera indirizzata a Boris Johnson, ai ministri di gabinetto e all'amministratore delegato del Nhs England il gruppo Nhs Providers, come riporta il Guardian.

La lettera indica anche la crescita dei ricoveri ospedalieri legati al Covid-19 oltre che alla crescita dei casi di lungo decorso e alla maggiore presenza di persone che soffrono di problemi di salute mentale. Nhs Providers sostiene anche che sempre più personale si trovi in isolamento o soffra di stress e problemi di salute mentale.

Casi in diminuzione, ma ricoveri in netto aumento

Il Regno Unito ha registrato oggi 24.950 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, il bilancio giornaliero più basso in tre settimane. Lo riporta il Guardian, aggiungendo che il numero di nuovi casi è diminuito per sei giorni consecutivi, mentre il numero di pazienti Covid-19 in ospedale in Inghilterra ha superato i 5.000 per la prima volta da metà marzo. La media di sette giorni per i ricoveri ospedalieri è aumentata del 26% nell’ultima settimana. Anche l’occupazione dei letti d’ospedale per i pazienti con coronavirus è aumentata significativamente nell’ultima settimana, con l’occupazione dei letti con ventilazione meccanica in aumento del 31% e l'occupazione di altri letti del 33%. Quasi nove adulti su 10 nel Regno Unito (88,1%) hanno ora ricevuto una prima dose di vaccino contro il Covid-19, mentre il 70,5% della popolazione adulta è completamente vaccinato.

© Riproduzione riservata