India, camion si schianta contro un autobus fermo: 18 morti

Non c'è pace per l'India. Almeno 18 lavoratori migranti sono morti dopo che un camion si è schiantato contro il loro autobus nello stato dell’Uttar Pradesh, nel nord del Paese. Lo riporta la Bbc. Al momento dell’incidente, il veicolo era fermo sul ciglio della strada per un guasto, nel distretto di Barabanki. Alcuni operai erano a bordo, altri stavano dormendo fuori quando l'autobus è stato travolto dal camion che è arrivato da dietro. Almeno 30 le persone ricoverate in gravi condizioni. Secondo la polizia, l’autobus si è fermato perché sovraccarico. «Aveva circa 140 passeggeri, quando il limite è di 65», ha detto Yamuna Prasad, funzionario della polizia di Barabanki. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha twittato le sue condoglianze e ha annunciato 200.000 rupie (circa 2.200 euro) come risarcimento per le famiglie delle vittime e 50.000 rupie per chi è rimasto feriti. Ogni anno in India 150.000 persone muoiono ogni anno in incidenti stradali in India. Tra i principali fattori che contribuiscono all’elevato numero di vittime vi sono l’eccessiva velocità e il mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco.

