Nascondeva gli abusi sui minori commessi dal padre, incriminato un pastore pentecostale

Il pastore australiano Brian Houston, cofondatore nel 1983 della mega-chiesa pentecostale Hillsong ora operante in 28 paesi, è stato incriminato ieri dalla polizia del New South Wales con l’accusa di aver deliberatamente celato abusi a minori, commessi dal padre Frank Houston. Brian Houston, di 67 anni, è una personalità religiosa di spicco e amico del primo ministro conservatore Scott Morrison, egli stesso devoto pentecostale.

Il padre Frank, morto nel 2004, è accusato di aver abusato di minorenni mentre praticava come predicatore pentecostale. La Commissione nazionale d’inchiesta sulle risposte delle istituzioni agli abusi sessuali su minori, riportò nel 2015 che Brian Houston, pur a conoscenza degli abusi commessi dal padre, mancò di riferirli alle autorità.

Se riconosciuto colpevole è passibile di cinque anni di detenzione ed è chiamato a comparire davanti a un tribunale di Sydney il 5 ottobre. Da mesi è tuttavia di base negli Stati Uniti e in Messico e non è chiaro se rientrerà in Australia in tempo per l’udienza.

© Riproduzione riservata