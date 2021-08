Covid, allarme dei pediatri Usa: nei bambini +85% di casi in una settimana

Negli Stati Uniti è allarme Covid-19 per i bambini. I casi causati dalla variante Delta tra i più piccoli stanno montando come mai prima: in una sola settimana, dal 22 al 29 luglio, sono saliti dell’85% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo quota 71.726 . Lo denuncia la Accademia dei pediatri americani, che ha sollecitato formalmente la Food and Drug Administration (Fda) ad approvare in fretta un vaccino anti Covid-19 per i bambini al di sotto di 12 anni di età.

«La Fda deve lavorare aggressivamente per l’autorizzazione di una immunizzazione per i giovanissimi», si legge nella lettera inviata dai pediatri al commissario facente funzioni della Fda, Janet Woodcock. La missiva firmata dal presidente dell’accademia dei pediatri Lee Savio Beers, osserva che «la variante Delta ha creato un nuovo e pesante rischio per i bambini.» Dall’inizio della pandemia non si era mai registrata una crescita dei contagi tra i piccoli come nell’ultima settimana e le unità di cure intensive degli ospedali di alcuni Stati sono ai limiti di capacità. In Florida gli «staff e i medici sono sopraffatti dal numero di ricoveri di bambini colpiti da Covid», ha detto l’esperto di malattie infettive della Florida International University, Aileen Marty. «I nostri pediatri, gli infermieri non ce la fanno più - ha detto Marty - e i bambini stanno soffrendo: è una situazione devastante».

