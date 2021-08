Virus Marburg, un caso in Guinea: la febbre emorragica mortale fa paura in Africa occidentale

Guinea, un caso di malattia da virus Marburg: la febbre emorragica mortale fa paura in Africa occidentale.

L’Oms rende noto che dalla Guinea è stato confermato un caso di malattia da virus Marburg, la prima apparizione della febbre emorragica mortale in Africa occidentale. «Il potenziale del virus Marburg di diffondersi in lungo e in largo significa che abbiamo bisogno di fermarlo seguendo le sue tracce», ha detto il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Oms per l’Africa.

I responsabili sanitari della Guinea hanno identificato il caso nella prefettura meridionale di Gueckedou. «Questa è la prima volta che Marburg, una malattia altamente infettiva che causa febbre emorragica, è stata identificata nel paese e nell’Africa occidentale», ha aggiunto.

La malattia fa parte della stessa famiglia del virus che causa Ebola, un’altra malattia letale e altamente infettiva.

La scoperta della Guinea arriva appena due mesi dopo che l’Oms ha dichiarato la fine della seconda epidemia di Ebola nel paese, iniziata l’anno scorso e che ha causato 12 morti.

Che cos'è il virus Marburg

Il più pericoloso, il più letale e non ha nulla a che vedere con la città tedesca che si adagia sul fiume Lahn. Si manifesta con una febbre emorragica, causa convulsioni e sanguinamento delle mucose. Spietato, uccide nel 90% dei casi di contagio, nel giro di poco più di una settimana. È nato in Africa, spiega l'OMS, molto simile a Ebola nel decorso della malattia sebbene distinto da esso sul piano virologico.

Se ne ebbe notizia per la prima volta nel 1967, con una epidemia a Francoforte, in Germania, e a Belgrado, nella ex Yugoslavia. Il contagio non avviene tra umani, ma tra uomini e animali, e non è chiaro quale animale funga da serbatoio. Viaggiò con un gruppo di scimmie trasferite dall'Uganda, che contagiarono ricercatori in alcuni laboratori. Si lasciò dietro 7 morti, per riapparire nel 1975 in Sudafrica, nel 1980 e nel 1987 in Kenya, e poi, in modo più violento, tra il 1998 e il 2000 nella Repubblica democratica del Congo e nel 2004 in Angola, dove fece centinaia di morti.

