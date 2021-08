Russia: elicottero con 16 persone precipita in Kamchatka

Un elicottero con 16 persone a bordo è precipitato in Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia. Lo ha dichiarato il governo locale in una nota.

L’elicottero è precipitato in un lago nella riserva naturale di Kronotsky e sul posto sono stati inviati soccorritori e sommozzatori, afferma la nota.

L’elicottero è sceso nel lago Kuril nella riserva naturale di Kronotsky, afferma una nota. Secondo le prime informazioni, «a bordo c'erano tre membri dell’equipaggio e 13 passeggeri», tutti turisti, si sottolinea. Secondo una fonte del ministero della salute locale, nove persone sono state salvate: «Nove persone sono state trovate, sono tutte vive», ha spiegato all’agenzia di stampa Interfax, aggiungendo che l’operazione di ricerca sta continuando.

© Riproduzione riservata