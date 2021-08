Afghanistan, i talebani: "Abbiamo espulso gli stranieri dal Paese"

«Questo è un momento di orgoglio per l'intera nazione": esordisce così il portavoce dei talebani nella prima conferenza del movimento a Kabul. «Dopo 20 anni di lotte abbiamo liberato l’Afghanistan ed espulso gli stranieri», ha detto Zabihullah Mujahid davanti alle telecamere. «Vogliamo assicurarci che l'Afghanistan non sia più un campo di battaglia». Lo ha affermato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid nella sua prima conferenza stampa. «Abbiamo perdonato tutti coloro che hanno combattuto contro di noi. Le animosità sono finite. Non vogliamo nemici esterni o interni», ha assicurato. I talebani ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid «si impegnano a fermare la produzione di droga in Afghanistan». Il Paese è tra i principali produttori di oppio al mondo. Il territorio dell’Afghanistan «non sarà usato contro nessuno», ha inoltre sottolineato il portavoce, quando gli è stato chiesto del rischio che il Paese ospiti combattenti di al-Qaeda. «Possiamo assicurarlo alla comunità internazionale», ha aggiunto. I talebani hanno pure annunciato che il loro emirato islamico in Afghanistan si impegnerà per i diritti delle donne nell’ambito della Sharia.

E uno dei portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, ai microfoni di Sky News, ha dichiarato che le donne in Afghanistan avranno il diritto di lavorare e ricevere un’istruzione fino al livello universitario. Anche dopo la conquista del potere da parte dei talebani infatti, «migliaia di scuole continuano e continueranno a funzionare», ha aggiunto.

I talebani, inoltre, si aspettano che le donne «indossino l’hijab ma non il burqa» perchè «queste non sono le nostre regole ma le regole islamiche» e tutto ciò riguarda «la loro sicurezza».

Il portavoce ha poi rassicurato le persone che hanno lavorato con il precedente governo afghano. Nonostante il loro recente passato non subiranno alcuna punizione e «manterranno le loro proprietà, il loro onore e la loro vita».

Shaheen è stato interpellato anche sulle immagini che hanno ritratto migliaia di afghani riversarsi sulla pista dell’aeroporto di Kabul per lasciare il Paese. Secondo il portavoce i talebani non sono responsabili di quanto sta accadendo e le persone che vogliono abbandonare l’Afghanistan lo fanno «perchè vivono in un Paese povero».

