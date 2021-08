Musica proibita in Afghanistan: il cantante folk Fawad Andarabi assassinato dai talebani

Cantava e suonava la musica tradizionale della gente che come lui abita i monti e le valli dell’Hindukush. Ma i talebani, nella loro visione radicale dell’Islam, considerano la musica impura e l’hanno infatti vietata nell’Afghanistan da loro appena riconquistato, così come le voci femminili, che a Kandahar sono state messe al bando nelle ultime ore da radio e tv. E così l’anziano contadino e musicista folk Fawad Andarabi ha pagato con la vita: prelevato a forza dalla sua casa nella Andarabi Valley, un centinaio di chilometri a nord di Kabul, nella provincia di Baghlan, e ucciso davanti alla sua famiglia in una feroce esecuzione, secondo quanto denunciato dal figlio del cantante, Fawad. La notizia è giunta ai media per bocca dell’ex ministro dell’Interno del governo di Ashraf Ghani, Masoud Andarabi, proveniente dalla stessa area tribale del musicista assassinato. Fawad Andarabi compare in un video circolato sui social seduto su un tappeto all’aperto con lo sfondo delle montagne, con il testa il pakol, il copricapo tradizionale del nord, mentre canta e suona il ghichak, un liuto ad archetto, accompagnato da altri musicisti.

«Non c'è posto al mondo come il mio Paese, una nazione fiera», «la nostra bella valle, patria dei nostri antenati», canta, secondo il figlio. La provincia di Baghlan è stata una delle più difficili da sottomettere per i combattenti Talebani, e non a caso confina con la Valle del Panshir, che tuttora resiste al controllo degli studenti del Corano. Ma ai Talebani, malgrado la fierezza tribale, il vecchio cantore non dispiaceva poi così tanto, se è vero che sono andati a trovarlo in casa qualche tempo prima, conversando e bevendo tè con lui dopo aver perquisito la casa. Poi, dice il figlio Jawad, venerdì qualcosa è cambiato: «Era innocente, solo un musicista che dava gioia alla gente. Ma gli hanno sparato alla testa nella sua fattoria».

Il portavoce dei Talebani Zabihullah Mujahid ha annunciato che sarà fatta un’indagine sull'episodio, facendo intuire che l'ordine di ucciderlo potrebbe essere un’iniziativa presa da qualche militante locale, non una direttiva dall’alto. Come sarebbe avvenuto anche nel controverso episodio del comico Nazar Mohammad, detto "Khasha", prelevato dai combattenti talebani alla fine dello scorso luglio dalla sua abitazione di Kandahar e che appare in un video che ha fatto il giro del mondo mentre viene preso a schiaffi sul sedile posteriore di un’auto, forse per mettere fine alle battute irriverenti che continuava ad indirizzare ai suoi carcerieri. Nelle ultime ore sono sorti dubbi sulla sua sorte, se sia stato effettivamente brutalmente assassinato poco dopo. Il comico, divenuto popolare negli anni su Tic Toc, sarebbe stato anche un poliziotto, e quindi presunto autore di brutalità, si sarebbe giustificato qualcuno. Ma l'episodio è stato additato come un lampante esempio dell’intolleranza e dello spirito di vendetta dimostrato dai nuovi padroni dell’Afghanistan, malgrado i proclami concilianti e le assicurazione sui diritti civili delle donne. Se alle donne è stato concesso di lavorare e di studiare - sebbene in classi separate dagli uomini -, le loro voci sono invece state messe a tacere sull'etere. Ad esempio in una stazione radio di Kandahar, rinominata d’ufficio per l’occasione 'Radio Voce della Sharià. Niente più musica, niente più donne in voce: la radio dovrà solo trasmettere notizia, analisi e recitazioni dal Corano. La musica, la cui natura è stata dibattuta per secoli dai teologi musulmani, viene tout-court considerata 'haram', cioè impura, solo dalle correnti salafite e wahabite, alle quali si richiamano Al Qaida e i Talebani, ad eccezione dell’accompagnamento canoro di preghiere e versetti sacri. Quanto al precetto di non riprodurre immagini, i Talebani di vent'anni dopo non hanno invece finora messo al bando televisori, libri e riviste illustrati, come invece facevano senza pietà quando erano al potere negli anni '90.

