Morto all'improvviso Hecker, l'ambasciatore tedesco in Cina

L’ambasciatore tedesco in Cina Jan Hecker, è morto all’improvviso a Pechino. Lo ha annunciato sul proprio sito web il ministero degli Esteri di Berlino. «E' con profonda tristezza e costernazione che siamo stati accolti dall’improvvisa morte dell’ambasciatore tedesco in Cina» si legge nella nota, «In questo momento, i nostri pensieri sono con la sua famiglia e coloro che gli sono vicini».

Hecker è morto pochi giorni dopo il suo insediamento, avvenuto il 24 agosto e non aveva mai dato segni di malattia. Dopo l’arrivo a Pechino, l’ambasciatore e la sua famiglia avevano regolarmente osservato il periodo di quarantena previsto dalla norme cinesi. Il ministero degli Esteri tedesco non ha voluto divulgare dettagli sulle cause della morte. Prima di assumere l’incarico di Pechino era stato consigliere della cancelliera Angela Merkel per la politica estera.

