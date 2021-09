India, scontro tra due traghetti: una vittima e diversi dispersi

Lo scontro tra due traghetti sul fiume Brahmaputra, nello Stato indiano dell’Assam, ha fatto affondare la più fragile delle due imbarcazioni, su cui viaggiava un centinaio di passeggeri.

I media indiani riferiscono il timore che molti di loro abbiano perso la vita, anche se, al momento, si hanno notizie certe di una sola vittima, una studentessa di 23 anni. Una quarantina di persone, tra cui sette bambini, è stata messa in salvo, e alcuni hanno raggiunto la riva a nuoto, mentre varie squadre della Forza di risposta ai disastri naturali (Ndrf) dello stato hanno raggiunto la località per prestare soccorsi.

Il ferry “Ma Kamala” stava navigando verso l’isola di Majuli, quando si è scontrato con il Tipkal, che viaggiava in direzione contraria. Il premier Modi in un tweet ha espresso profondo dolore per l'accaduto e ha promesso il massimo impegno per salvare il maggior numero di vite.

