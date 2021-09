Il presidente Biden: "Il rapporto Onu sul clima è un codice rosso per l'umanità"

«Dobbiamo agire e dobbiamo agire ora contro il cambiamento climatico»: lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, aprendo i lavori del Mef, Major Economies Forum on Energy and Climate, al quale partecipano almeno sette leader mondiali, tra cui il premier britannico Boris Johnson.

Biden ha citato il recente rapporto Onu sul clima, sottolineando che esso «rappresenta un codice rosso per l'umanità».

Nelle ultime due settimane, ha ricordato, «ho girato per gli Stati Uniti e ho visto i disastri creati dagli uragani, dalle inondazioni e dagli incendi, tutti fenomeni che si sono verificati in molte altre aree del mondo».

Il presidente americano ha poi rivendicato il nuovo ruolo degli Usa nella battaglia per il clima: «Gli Stati Uniti sono tornati protagonisti per affrontare la crisi climatica. Il tempo per agire è poco e siamo vicini a un punto di non ritorno». Biden, inoltre, ha spiegato che «la crisi climatica rappresenta anche una grande opportunità per creare lavoro».

