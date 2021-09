Russia, sparatoria all'Università di Perm: otto morti. Polizia uccide l'autore - VIDEO

Una persona non identificata ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell’Università Statale di Perm in Russia, ferendo diverse persone. Lo riporta la Tass citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell’ordine. «Una persona non identificata è entrata nell’edificio universitario e ha aperto il fuoco. Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium delle università per nascondersi dall’aggressore. Alcuni studenti sono saltati fuori dalle finestre. Le forze dell’ordine si stanno dirigendo sul posto», ha osservato la fonte, aggiungendo che ci sono persone.

Sono almeno otto i morti della sparatoria all’università di Perm (negli Urali), lo ha detto il comitato investigativo russo. «Otto persone sono morte e diverse sono ferite. Il bilancio delle vittime è in fase di determinazione», afferma in un comunicato il comitato che si occupa delle principali indagini penali del paese.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021

E’ stato arrestato l’aggressore che ha fatto irruzione nell’Università di Perm sparando a studenti e professori. L’Università ha riferito che quattro persone sono state ferite nella sparatoria. «Alle 11 circa, una persona sconosciuta con una pistola non letale è entrata nel campus dell’Università di Perm e ha aperto il fuoco in strada. Siamo a conoscenza di quattro persone ferite», scrive l’università sui social media. «Tutti i servizi della città e dell’università sono in massima allerta. Vi terremo informati». Tutte le lezioni sono per ora annullate.

L’autore della sparatoria all’università di Perm è stato ucciso dalle forze dell’ordine nel corso dell’operazione di arresto. Lo riporta la Tass che cita un comunicato dell’università. Sull'entità della strage ci sono ancora informazioni discordanti: alcune fonti parlano di feriti, circa 10, e altre sostengono ci siano anche dei morti.

© Riproduzione riservata