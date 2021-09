L’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato arrestato dalla polizia in Sardegna, secondo quanto riportato da diversi media iberici che citano il suo avvocato Gonzalo Boye e fonti del suo partito Junts Per Catalunya. La prima a dare la notizia è stata la testata online El Español. Secondo El País, Puigdemont si è recato in Italia per partecipare ad un evento ad Alghero.

