Tragedia nel Texas, bimbo di due anni muore giocando con la pistola di un parente

Un bambino di due anni è morto in Texas dopo essersi sparato con una pistola che ha trovato nello zaino di un parente. L'incidente è ultimo di una serie di tragici casi simili. Il bambino ha riportato una ferita d'arma da fuoco alla testa ed è stato portato in un ospedale dove poi è morto. Gli investigatori credono che si tratti di un incidente.

Dopo la sparatoria, il parente proprietario della pistola è fuggito con l'arma, ma poi è tornato ed è stato arrestato. Il sospetto di 21 anni è stato accusato di manomissione delle prove. Secondo Everytown For Gun Safety, un'organizzazione per il controllo delle armi, 765 persone sono state uccise e oltre 1.500 sono state ferite dal 2015 al 2020 in "sparatorie involontarie" di bambini. E ben 111 persone sono state uccise solo quest'anno.

