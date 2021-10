Francia: due bimbe vegliano per giorni la madre morta pensando che dorma

"Fate piano, mamma sta dormendo". E' quanto hanno detto alla polizia due bambine, di 5 e 7 anni, che hanno vissuto per giorni in casa con la madre morta improvvisamente a Le Mans nel nordovest della Francia. Gli agenti erano stati allertati dalla scuola delle bambine dopo la loro prolungata assenza. Non è chiaro quanti giorni le piccole abbiano trascorso nella casa con il corpo della mamma senza vita, hanno spiegato gli investigatori che stanno aspettando qualche giorno prima di raccogliere la testimonianza della bambine.

