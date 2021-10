Eruzione alle Canarie: crolla parete del vulcano Cumbre Vieja - VIDEO

A causa del crollo della parete Nord del vulcano Cumbre Vieja, era scattato l'allarme a La Palma a causa di possibili nuove esplosioni e ed emissione di gas tossici. Oggi, però, le autorità delle hanno revocato l’obbligo di rimanere chiusi in casa emanato ieri per circa 3.500 persone. La misura d’emergenza era stata presa dopo che la lava del vulcano ha raggiunto una zona industriale ed è scoppiato un incendio in una fabbrica di cemento che ha provocato l'esalazione di gas potenzialmente nocivi per la salute. Ora l'allarme è considerato rientrato. L’ordine di chiudersi in casa ha interessato abitanti delle aree circostanti, che si trovano nei comuni di Los Llanos de Aridane ed El Paso.

I responsabili del piano d’emergenza per l’eruzione hanno spiegato a più riprese che situazioni di questo tipo potrebbero ripresentarsi, data l’imprevedibilità del comportamento del vulcano. La loro raccomandazione a chi è in zona è di prestare sempre attenzione alle loro indicazioni. Secondo il Dipartimento di Sicurezza Nazionale Spagnolo, l'impatto dell’eruzione - iniziata il 19 settembre - si è intensificato a partire da sabato scorso, quando una parte del cratere del vulcano è crollata e ha iniziato a fuoriuscire lava in maggiore quantità e più fluida. Gli ettari di terreno sepolti dalle colate, aggiunge la stessa fonte, sono già circa 595. L’aeroporto dell’isola è attualmente aperto, ma le emissioni di cenere e gas del vulcano possono complicare le operazioni e portare a cancellazioni o ritardi.

