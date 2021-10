Norvegia, uomo armato di arco e frecce colpisce i passanti: diversi i morti

Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso e ferito diverse persone a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia, prima di essere arrestato. Lo ha annunciato la polizia. «Purtroppo, possiamo confermare che ci sono diversi feriti e anche, sfortunatamente, diversi morti», ha detto in conferenza stampa Oyvind Aas, un funzionario della polizia locale.

«L'uomo che ha commesso questo atto è stato fermato dalla polizia e, per quanto ne sappiamo, c'è solo una persona coinvolta», ha aggiunto il rappresentante della polizia. Il movente dell’attacco, avvenuto in varie località del centro di Kongsberg, rimane sconosciuto. La polizia non ha fornito dettagli sul sospettato, tranne che è un uomo ed è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. «Non stiamo cercando altre persone», ha aggiunto Aas. I feriti, di cui non si conosce il numero esatto e la loro condizione, sono stati ricoverati in ospedale.

