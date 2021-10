Norvegia: l'autore della strage con arco e frecce si era convertito all'Islam

E’ un danese di 37 anni l’autore della strage avvenuta ieri sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia. L’uomo armato di arco e frecce che ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre due si era convertito all’Islam. Lo ha riferito la polizia. La polizia norvegese ha anche riferito di essere stata in contatto in passato con l’uomo, un danese di 37 anni, per timori di radicalizzazione.

Armato di arco e frecce, il giovane ha preso di mira i passanti in diverse zone della cittadina uccidendo cinque persone e ferendone due. La polizia, intervenuta in forze, ha arrestato l’aggressore dopo un breve scontro, ribadendo a più riprese che ha agito da solo. Questa mattina è attesa la conferenza stampa degli inquirenti per un aggiornamento su quanto accaduto e per conoscere l’entità delle accuse a carico dell’aggressore che nel frattempo è stato trasportato nel carcere della cittadina di Drammen. Le autorità non hanno escluso l’ipotesi dell’attentato terroristico. «Dal corso degli eventi, è naturale considerare se si tratti di un atto di terrorismo», ha detto il capo della polizia di Drammen, Oyvind Aas.

