Covid: in Russia 1.015 morti in 24 ore, record dall'inizio dell'epidemia

In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.015 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall’inizio dell’epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo anticoronavirus. Secondo i dati ufficiali, nel corso dell’ultima giornata sono stati accertati 33.740 nuovi casi di Covid-19, mentre dall’inizio dell’epidemia 8.060.752. In Russia vivono circa 146 milioni di persone.

La seconda città della Russia, San Pietroburgo, ha annunciato la graduale attuazione dei passaggi sanitari di fronte all’aumento delle nuove contaminazioni da coronavirus. L’epidemia è in forte espansione nel paese in un contesto di vaccinazione lenta e restrizioni limitate. La Russia lunedì ha registrato un record di contaminazione da coronavirus nelle ultime 24 ore per il quinto giorno consecutivo. Secondo il conteggio ufficiale del governo, in 24 ore sono state identificate 34.325 contaminazioni, record dall’inizio della pandemia, e 998 morti.

