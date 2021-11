Bolivia: esce per comprare latte, donna abbandona neonata in taxi

E’ scesa da un taxi dicendo di voler comprare del latte e lasciando sul sedile la sua neonata. Così una donna ha abbandonato la figlia di pochi mesi a Santa Cruz e non è la prima volta che casi del genere accadono in Bolivia.

L’autista del taxi ha riferito di aver aspettato la donna, che gli avrebbe detto di essere madre di quattro figli, per circa 45 minuti. L’uomo, aiutato da alcuni negozianti, ha dato da mangiare alla piccola e poi l’ha portata alla «Defensoria de la Ninez y Adolescencia», un servizio comunale gratuito in difesa dei bambini.

Il mese scorso, un caso simile si è verificato nella città di El Alto, vicino alla Paz, in cui un bambino di quattro mesi è stato abbandonato in mezzo alla strada avvolto nella sua coperta. Il neonato presentava un inizio di ipotermia.

Nel corso dell’anno, ci sono stati diversi casi di bambini abbandonati dai loro genitori in bagni pubblici, scatole di cartone e persino in discariche. Lo scorso ottobre, la polizia boliviana ha salvato due minori che sono stati venduti dalle loro madri in circostanze diverse, una ha lasciato il suo bambino come «garanzia» per un prestito e nell’altro caso una donna ha venduto il suo bambino attraverso Facebook.

