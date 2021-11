Covid, allarme Oms: l'Europa rischia ancora mezzo milione di morti entro febbraio

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha manifestato preoccupazione per il ritmo in cui ha ripreso a diffondersi la pandemia da covid in Europa, stimando che da qui a febbraio si potrebbe registrare un altro mezzo milione di morti nel Vecchio Continente.

Per la quinta settimana consecutiva, i casi di Covid-19 sono aumentati in Europa. Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo rapporto settimanale sull'andamento della pandemia nel mondo. Nel Vecchio Continente il dato sui nuovi malati ha fatto registrare negli ultimi 7 giorni un aumento del 6%, il dato più alto a livello globale. I cali più significativi dei contagi si registrano invece in Medio Oriente (-12%) e nel Sudest asiatico e in Africa (-9%).

L’Europa è anche la regione con il più alto tasso di contagi al mondo, con 192 casi ogni 100 mila persone, seguita dalle Americhe con 72 casi ogni 100mila persone. A livello globale, i decessi per Covid-19 sono inoltre aumentati dell’8%, con il dato più alto nel Sudest Asiatico (+50%) e il calo maggiore in Africa (-13%).

© Riproduzione riservata