Singapore: i no vax per scelta dovranno pagarsi le cure anti-Covid

A Singapore le persone che non sono vaccinate per scelta e si ammalano di Covid dovranno pagarsi le spese mediche dall’8 dicembre prossimo. Lo riportano i media internazionali citando il ministro della Sanità Ong Ye Kung che ha parlato della necessità di dare un «segnale importante» ai no vax. Le spese mediche per le persone non idonee alla vaccinazione - come i bambini sotto ai 12 anni o le persone che per problemi di salute non possono vaccinarsi - restano invece a carico del governo.

