Cop26: c'è l'accordo sul clima, ma è un compromesso. India e Cina vincono sul carbone

I risultati principali della Cop26 di Glasgow sono due. Il primo è l’aver fissato a 1,5 gradi, e non più a 2, l’obiettivo dei paesi del mondo sul riscaldamento globale. Il secondo è l’accordo di cooperazione fra Usa e Cina sulla lotta alla crisi climatica. La conferenza ha anche fissato gli obiettivi minimi per il taglio delle emissioni di gas serra: 45% al 2030 rispetto al 2010 e zero emissioni nette intorno alla metà del secolo. Altro successo è aver previsto che gli stati firmatari dell’Accordo di Parigi (cioè tutti i quasi 200 stati del mondo) presentino nuovi impegni di decarbonizzazione entro la fine del 2022.

TARGET 1,5 GRADI

A Parigi i paesi firmatari si erano impegnati a restare sotto 2 gradi di riscaldamento dai livelli pre-industriali, e possibilmente sotto 1,5 gradi. Ma dopo gli allarmi lanciati dalla scienza sulle conseguenze disastrose di un riscaldamento a 2 gradi, a Glasgow l’obiettivo è diventato rimanere sotto 1 grado e mezzo. Il documento della Cop26 non è tassativo su questo limite, ma sottolinea che è davvero importante rispettarlo. Rispetto a Parigi, è comunque un passo avanti.

ACCORDO USA-CINA

L’Accordo Usa-Cina di collaborazione sulla lotta alla crisi climatica è stata forse la sopresa più grande di questa conferenza. L’inviato sul clima del presidente Biden, John Kerry, ci ha lavorato sotto traccia per mesi. La Cina ha fatto sponda, consapevole della gravità del problema. L’accordo firmato non pone vincoli o scadenze, ma prevede che i due paesi collaborino su tutti i temi legati al cambiamento climatico, dalle rinnovabili all’economia circolare. Per due potenze rivali, che potrebbero farsi la guerra per Taiwan, è un grande risultato. Ma lo è anche per il mondo intero.

AIUTI AI PAESI POVERI

Dove la Cop26 non ha portato a casa un risultato è stato sugli aiuti dei paesi ricchi ai paesi poveri per decarbonizzare e per ristorare i danni e le perdite del cambiamento climatico. Il fondo da 100 miliardi di dollari all’anno di aiuti ai paesi meno sviluppati per la decarbonizzazione, previsto dall’Accordo di Parigi, rimane una chimera. Doveva partire nel 2020, a Glasgow si sperava di avviarlo nel 2023. Ma anche questa data è saltata dalla bozza finale. Se ne parlerà l’anno prossimo alla Cop27 di Sharm el-Sheikh.

FONDO PER LOSS&DAMAGE

I paesi meno sviluppati chiedevano anche un ulteriore fondo per ristorare i danni e le perdite che subiscono dal clima (i cosiddetti loss and damage). Ma anche su questo, hanno strappato solo l’impegno ad avviare un dialogo fra gli stati per creare questo fondo.

LA TRATTATIVA

E' stata una trattativa fino all’ultimo minuto alla conferenza sul clima di Glasgow alle prese con il rifiuto dell’India di abbandonare rapidamente il carbone per la produzione energetica. La maggior parte dei paesi dà l’ok alla versione finale del documento, anche se molti storcono il naso per il mancato impegno dei paesi ricchi ad aiutare quelli poveri nella crisi climatica. Ma l’India si mette di traverso, e anche la Cina dice che ci sono «aggiustamenti» da fare. In mattinata era uscita la terza bozza del documento finale.

I PASSI IN AVANTI

Mantiene l’obiettivo prioritario di tenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi dai livelli pre-industriali: un grosso passo avanti rispetto all’Accordo di Parigi, che puntava di più sul restare sotto 2 gradi. I tagli alle emissioni rimangono il 45% al 2030 rispetto al 2010, e zero emissioni nette intorno alla metà del secolo. La bozza prevede anche una revisione entro la fine del 2022 degli impegni di decarbonizzazione dei singoli stati. E poi invita i paesi ad accelerare sulle fonti rinnovabili, a chiudere al più presto le centrali a carbone e ad eliminare i sussidi alle fonti fossili. La presidenza britannica della Cop in mattinata pubblica anche le bozze dei documenti sui tre temi più spinosi della conferenza: il mercato globale del carbonio previsto dall’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, il reporting format su come gli stati devono riferire i loro progressi sulla decarbonizzazione, il Paris Rulebook con le norme per applicare l'Accordo di Parigi.

IL COMPROMESSO

Il negoziato fra i paesi va avanti per tutta giornata. E durante i loro interventi nella riunione plenaria informale, nel pomeriggio, iniziata dopo diversi slittamenti, l’inviato Usa per il clima John Kerry e il vicepresidente della Commissione europeoa Frans Timmermans difendono con calore il testo di documento presentato dalla presidenza britannica. Per loro, è il miglior compromesso possibile. Non votarlo, vuol dire perdere un’occasione storica per vincere la battaglia sul clima. Il presidente della Cop26, Alok Sharma,ribadisce: «il testo è equilibrato, intendo chiudere entro oggi». E l’inviato Usa John Kerry ribadisce: " il meglio è nemico del bene l’accordo è potente».

I PAESI MENO SVILUPPATI

I paesi meno sviluppati denunciano che nel testo non ci sono impegni per il fondo da 100 miliardi di dollari all’anno previsto dall’Accordo di Parigi per aiutare a decarbonizzare. E non si prevede neppure un fondo, richiesto a gran voce dagli stati in via di sviluppo, per ristorare i danni e le perdite dovute al cambiamento climatico. Tuttavia, quasi tutti alla fine dicono che il documento lo voteranno. La rappresentante del Bhutan, a nome del gruppo dei paesi meno sviluppati, dice «il testo non è equilibrato. Ma ora non è il tempo di rinchiuderci nelle nostre differenze, ora è il tempo dell’unità». Chi se ne infischia dell’unità però sono i grandi paesi emergenti, che possono permettersi di tener testa a Usa e Ue. La Cina coi suoi toni felpati dice che «non vuole riaprire il testo della bozza di documento finale» della Cop26, che considera "migliorata» rispetto alle versioni precedenti.

GLI AGGIUSTAMENTI

Però chiede "piccoli aggiustamenti» ed è «pronta a lavorare per proposte costruttive che portino a un testo equilibrato, pragmatico e robusto». L’India invece va giù pesante sulla questione dell’uscita dal carbone e del taglio dei sussidi alle fonti fossili. «Non è compito dell’Onu dare prescrizioni sulle fonti energetiche - dice il ministro dell’Ambiente, Bhupender Yadav -. I paesi in via di sviluppo come l’India vogliono avere la loro equa quota di carbon budget, e vogliono continuare il loro uso responsabile dei combustibili fossili». Risultato, la plenaria del pomeriggio si chiude con un nulla di fatto. Il negoziato riprende. E il mondo resta a guardare.

