Covid, ecco come funziona il lockdown dei non vaccinati in Austria

In Austria da mezzanotte è in vigore il lockdown duro per i non vaccinati. Circa due milioni di austriaci non immunizzati da oggi possono lasciare le loro case solo per il lavoro, acquisti di prima necessità e attività motorie. Il governo annuncia controlli serrati con multe di 500 euro per i cittadini e 3.600 euro per gli esercenti.

Esclusi bambini, donne incinte e chi non può vaccinarsi

Dalle limitazioni sono esclusi bambini sotto i 12 anni, donne incinte e coloro che non possono vaccinarsi. Sono esentati anche gli alunni che partecipano allo screening di massa nelle scuole. Chi riceve la prima dose entro il 6 dicembre ed è in possesso di un tampone pcr negativo per 48 ore "esce" dal lockdown.

Per la movida a Vienna serve il vaccino e un test molecolare

Per la movida a Vienna non basta più solo essere vaccinati, ma serve anche un test molecolare pcr. Il governo è diviso su ulteriori provvedimenti per frenare la quarta ondata di coronavirus in Austria, che ha attualmente un’incidenza di 848. Il coprifuoco anche per i vaccinati proposto dal ministro della Salute Wolfgang Mueckstein è stato, almeno per il momento, bocciato dal cancelliere Alexander Schallenberg.

Francia: "Non vogliamo lockdown no vax come Austria"

La maggioranza al governo in Francia «non auspica» un lockdown dei francesi non vaccinati in funzione Covid-19, come avviene da oggi in Austria, anche se "tutte le ipotesi sono sul tavolo": lo ha detto il capogruppo de La République en Marche, Christophe Castaner. «Noi non lo auspichiamo - ha detto Castaner su France 2 - e dobbiamo fare del tutto per impedire di aver bisogno di inasprire gli strumenti di protezione dei francesi». «Una decina di paesi europei - ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno - sono in situazione di tensione estremamente forte su questo tema, con una ripresa epidemica, e la Francia non è al riparo da una nuova ondata». Quanto all’ipotesi di nuove forme di lockdown, Castaner ha sottolienato che «l'obiettivo e il metodo che abbiamo seguito sono quelli della vaccinazione e del richiamo», e «620.000 appuntamenti» sono stati presi per la terza dose dopo l’ultimo discorso di Emmanuel Macron in tv. "Tutte le ipotesi, però - ha concluso - sono ancora sul tavolo, poiché siamo di fronte a un virus che ci sorprende e può ancora sorprenderci».

