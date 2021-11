Coronavirus, in Grecia arriva la stretta sui non vaccinati

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato stasera in un discorso alla nazione nuove restrizioni per i non vaccinati contro il Covid-19.

A partire da lunedì, chi non è immunizzato non potrà più accedere a «luoghi chiusi» pubblici, tra cui ristoranti, cinema, teatri, musei e palestre.

Inoltre, l’esecutivo ha stabilito di ridurre la durata del green pass a 7 mesi per gli over 60 per incentivarli a fare al più presto la terza dose.

«La Grecia sta piangendo vittime evitabili perché molto semplicemente non ha la percentuale di vaccinati di altri Paesi europei», ha detto il capo del governo di Atene.

