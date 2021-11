Toccherà alla vice Kamala Harris i poteri del presidente degli Stati Uniti nel periodo in cui Joe Biden sarà sottoposto a una colonscopia di routine. Una sorta di passaggio di consegne... temporaneo. Non è la prima volta, nella storia a stelle e strisce, che il primo inquilino della Casa Bianca ha ceduto i poteri al vice. Era già accaduto, due volte, ai tempi della presidenza di Bush (George W.). Stesso percorso per Donald Trump nel 2019.