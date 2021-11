Ingoia un AirPod al posto di una compressa di ibuprofene: “E' stato spaventoso”

Carli Bellmer, una tiktoker di 27 anni di Boston, negli Stati Uniti, avrebbe ingoiato per errore un Airpod scambiandolo per una pillola. "Ho ingerito il mio AirPod - ha spiegato in diretta su TikTok tra le lacrime - Avevo un ibuprofene 800 in una mano e il mio ca*** di AirPod nell'altra". Aggiungendo: "Sono stanca di vomitare e non vederlo uscire, sto perdendo la testa". A raccontare l’assurda vicenda è stato il Daily Mail.

Alla fine, fortunatamente, ha rassicurato i follower spiegando di aver "espulso" l'AirPod andando in bagno, come confermato anche una radiografia. Ma prima che l'auricolare lasciasse il suo corpo, la giovane donna ha inviato alla sua amica un memo vocale che l'AirPods "è riuscito a trasmetter in modo udibile" dall'interno del suo stomaco. “Adesso ci rido su, ma in quel momento è stato davvero spaventoso. Quindi per scopi educativi ho voluto condividere quanto mi è accaduto”.

