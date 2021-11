Variante Covid: qual è il significato di Omicron e perché sono state saltate due lettere dell'alfabeto greco.

Per rinominare le varianti del Covid-19 ed evitare di stigmatizzare le nazioni in cui sono state rilevate per la prima volta, l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha deciso nel maggio scorso di utilizzare le lettere dell’alfabeto greco.

La scelta riguarda le varianti di maggiore interesse e le varianti di interesse di secondo livello. La mutazione fino a quel momento definita britannica B.1.1.7 è diventata Alpha; il B.1.351 scoperto per la prima volta in Sudafrica è diventato Beta, il P.1 brasiliano è stato ribattezzaro Gamma. La cosiddetta variante indiana B.1.617 è suddivisa in sottolignaggi, di cui la variante di interesse B.1.617.2 è stata denominata Delta. E così via. "Non sostituiranno i nomi scientifici esistenti, ma hanno lo scopo di aiutare nella discussione pubblica", ha affermato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms per il Covid-19.

La nuova variante identificata nei giorni scorsi in Sudafrica, essendo la tredicesima alla quale si sarebbe dovuta assegnare una lettere dell'alfabeto greco, avrebbe dovuto essere chiamata “Nu”. Ma, secondo il giornalista Paul Nuki del Telegraph, che cita fonti anonime dell'Oms, l'organizzazione dell'Onu ha deciso di saltare questa lettera perché nella pronuncia greca (niù) poteva essere confusa con la parola inglese "new", nuovo. Alla fine, però, al ceppo identificato con la sigla SARS-CoV-2 B.1.1.529 è stata invece assegnata la quindicesima lettera dell’alfabeto, “Omicron”, saltandone ben due: “Nu” e “Xi”. Le ragioni? Non si voleva fare confusione, ma soprattutto non si voleva offendere nessuno.

Secondo media internazionali, infatti, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avrebbe deciso di saltare la lettera dell'alfabeto greco Xi, identica al cognome traslitterato del presidente cinese Xi Jinping, per passare a quella seguente, Omicron appunto. Ufficialmente, in realtà, la Xi "è stata saltata per evitare di stigmatizzare una regione", afferma Nuki. La regione in questione non è citata, ma è facile identificarla con la Cina, visto che la lettera coincide proprio con il cognome del suo presidente.

Il primo a reagire polemicamente a questa decisione è stato il senatore americano repubblicano Ted Cruz: "Se l'Oms ha così paura del Partito comunista cinese - ha twittato - come possiamo pensare che denunceranno (i cinesi) la prossima volta che cercheranno di coprire una pandemia globale catastrofica?".

© Riproduzione riservata