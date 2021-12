"E' il mio cane", "E' mia nonna": negli Usa travolti dai tornado, gli "affetti" tornano a casa grazie a Fb

I genitori di Abigail Miller hanno perso praticamente tutto a causa dei tornado che hanno devastato gli Stati Uniti centrali e sudorientali alla fine della scorsa settimana. Ma con l’aiuto di sconosciuti, la coppia del Kentucky ha ritrovato le fotografie della cerimonia di laurea della figlia, grazie a un gruppo Facebook in cui migliaia di persone stanno cercando di rintracciare i proprietari di oggetti che i tornado hanno scagliato a volte a centinaia di chilometri di distanza.

I Miller, che sono riusciti a trovare riparo prima dell’arrivo del tornado, sono stati più fortunati delle loro cose, conservate con cura per essere trasferite in un magazzino a Dawson Springs, una città quasi distrutta dalla tempesta. «Non pensavamo di poter trovare nulla», ha detto la diciannovenne Abigail Miller, che non vive più in Kentucky. Quindi qual è stata la sua sorpresa quando un ex compagno di classe ha pubblicato una foto di una sua istantanea su un gruppo Facebook dedicato agli oggetti trovati nei tornado del venerdì. Poi su questo gruppo è apparsa una seconda foto, quella della cerimonia di laurea. «Grazie mille!», ha esclamato Abigail Miller nei commenti. Le foto erano volate a Philpot, un’altra città del Kentucky, a cento miglia di distanza.

Altre persone alla fine hanno trovato nuove foto appartenenti ai Miller, ancora a Philpot, e ciascuno si è offerto di spedirle ai proprietari. «Alcuni hanno persino chiesto di cosa avesse bisogno la nostra famiglia per Natale», si commuove la giovane.

"E' MIA NONNA!"

Il gruppo Facebook in questione conta ora 68.000 membri e continua a crescere. Coloro che si uniscono lo usano per rintracciare proprietari di animali domestici, documenti e centinaia di foto di famiglia. Uno mostra un padre in ospedale, che tiene in braccio un neonato. Un altro in bianco e nero mostra giovani uomini in uniforme della seconda guerra mondiale. I proprietari vengono spesso taggati in pochi minuti, con la famiglia o gli amici che taggano i propri cari nei commenti. «E' mia nonna! Ti mando un messaggio!» Commenta un utente sotto una foto strappata di sua nonna con in mano un regalo di Natale. Altri messaggi rivelano tragedie. «E' stato mio zio ad essere ucciso dal tornado», si legge in un’altra immagine. - «La forza della nostra comunità» - Alcuni sono stati anche in grado di trovare i loro animali domestici. Il marito di Laura Pratt, un insegnante nel Kentucky occidentale, ha scoperto un cane mentre aiutava a ripulire i detriti dopo la tempesta. «E' come un membro della famiglia. Se il mio cane fosse scomparso, vorrei che facessimo lo stesso», dice. Tre giorni dopo aver pubblicato online le foto della femmina di bassotto cieca con un segno marrone sulla testa, ha finalmente ricevuto un messaggio. «E' il mio cane! La mia casa e tutto sono stati distrutti! Dove posso trovarlo?», ha scritto un residente di Benton, un’altra città del Kentucky colpita da un tornado. «Non appena la signora l’ha presa tra le braccia, si è rilassata: era ovvio che apparteneva a lei», afferma Laura Pratt. Queste esplosioni di solidarietà su Internet hanno reso orgoglioso questo insegnante: «Mostra la forza della nostra comunità».

© Riproduzione riservata