Si teme la quinta ondata: Olanda in lockdown per Natale

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione del lockdown nazionale a partire da domani per le festività di Natale, per far fronte alla crescita della pandemia.

Il lockdown è «inevitabile a causa della quinta ondata che si sta avvicinando a causa di Omicron», ha sottolineato, spiegando che la variante del Covid si sta "diffondendo più velocemente di quanto temessimo». E l'intervento è necessario «per prevenire il peggio».

© Riproduzione riservata