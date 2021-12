Coronavirus, dall'India arriva il vaccino intranasale come dose booster

Il laboratorio farmaceutico indiano Bharat Biotech ha presentato alla Dcgi, l’agenzia indiana del farmaco, la richiesta per avviare l’ultima fase dei test clinici per il suo vaccino antiCovid che si somministra per via intranasale. Lo ha fatto sapere, in un comunicato, la società di Hyderabad, che ha comunicato anche di aver concluso i test di fase due, autorizzati in agosto.

La Bharat Biotech propone il vaccino intranasale come dose booster, da somministrare dopo le prime due.

Il governo di Delhi, tuttavia, ripete che la priorità della campagna di vaccinazione nazionale è il completamento della doppia vaccinazione per tutti i cittadini maggiorenni, e sottolinea che non prevede di lanciare la terza dose nell’immediato futuro.

Secondo il più recente bollettino del ministero alla Salute, l'India ha somministrato oltre un miliardo trecento milioni di vaccini, dato che comprende anche chi ha già avuto la seconda iniezione. Il 73 per cento della popolazione adulta delle aree urbane è pienamente vaccinato, contro il 63 per cento dei distretti definiti «ad urbanizzazione mista», e il 55 per cento della popolazione delle aree rurali.

