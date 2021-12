Muore a 90 anni il simbolo dell'anti-Apartheid. Chi era il premio Nobel Desmond Tutu

È morto l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, che fu uno dei simboli della resistenza contro l’apartheid e divenne poi il promotore della riconciliazione. Lo comunica la presidenza del Sudafrica.

Chi era Desmond Tutu

Aveva compiuto 90 anni appena due mesi fa e in Sudafrica quella giornata è stata un'occasione per celebrare a grandezza del premio Nobel per la pace e icona anti-apartheid. Il Dalai Lama e Graca Machel, vedova di Nelson Mandela, tra i partecipanti a una conferenza online in suo onore. Ritiratosi dalla vita pubblica più di dieci anni fa, Desmond Tutu ha denunciato in passato il governo della minoranza bianca sudafricana sulla maggioranza nera. Di recente, il novantenne si è espresso contro la corruzione e la violenza xenofoba.

