Israele, l'influenza aviaria uccide 5.000 gru nella riserva del lago Hula. Allarme per il virus H5N1

Domenica sono state contate circa 5.000 gru morte nella riserva del lago Hula, nel nord di Israele, a causa di un'epidemia di influenza aviaria che ha visto anche l'abbattimento di oltre mezzo milione di polli e tacchini. Lo riferisce la stampa israeliana.

L'Hula Leke è il principale punto di raccolta di decine di migliaia di uccelli selvatici che migrano attraverso Israele due volte all'anno. Le autorità per la Protezione della Natura distribuiscono in quell'area cibo per gli uccelli per tenerli lontani dai raccolti degli agricoltori. Una distribuzione che continua, dall'inizio epidemia del virus H5N1, intorno al lago e nei pollai a Moshav Margaliot sul confine libanese, anche per cercare di impedire alle gru di volare altrove e di portare con sé il virus.

Domenica, durante un tour dell'area da parte del personale dell'Israel Nature and Parks Authority e del KKL-JNF Jewish National Fund, accompagnato dal ministro per la protezione ambientale Tamar Zandberg, sono state viste altre 250 gru morte nella valle di Hula al di fuori della riserva, e altri 30 esemplari sono stati localizzati altrove, principalmente nella valle di Jezreel.

Focolai di influenza aviaria anche in Bulgaria

La Bulgaria ha segnalato 3 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei distretti di Rodopi e Septemvri, secondo i dati del Sistema di informazione dell’Unione Europea per la rilevazione di alcune malattie animali particolarmente pericolose (ADIS). Fra i Paesi che stanno riportando un più alto tasso di emergenza di ceppi patogeni di influenza aviaria fra la fauna domestica e selvatica vi sono la Romania, la Germania e la Polonia. Tuttavia, il maggior numero di malattie si sta sviluppando in Italia: solo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati registrati otto focolai di _H5 e 33 di _H5N1 nel pollame; fra i volatili selvatici sono stati trovati altri focolai di influenza aviaria di tipo A, uno di _H5 e due di _H5N1; inoltre, nei dati relativi al Paese figurano anche sei focolai di febbre del Nilo Occidentale.

