Alexa ad una bimba: "Metti una moneta nella presa elettrica". Salvata dalla mamma e Amazon...

Alexa ha spinto una bambina di 10 anni a seguire una sfida molto pericolosa, potenzialmente fatale. Rispondendo alla richiesta di una "challenge", come vengono chiamate dagli iscritti di TikTok, un altoparlante Echo, che usa Alexa come assistente vocale intelligente, ha spinto la bimba verso la "penny challenge". Si tratta di una sfida che prevede di inserire una presa di corrente a muro, come quella di un caricabatterie per smartphone, lasciandola fuori per metà. A quel punto, si chiede ai ragazzi di appoggiare una monetina, il penny, tra i due poli esposti. Un'operazione che nei mesi scorsi ha portato già a diversi incidenti domestici non di poco conto, tra cui escoriazioni e bruciature delle stesse placche elettriche. Amazon, venuta a conoscenza della storia, ha aggiornato il software dell'intelligenza artificiale, assicurando che Alexa non proporrà più sfide pericolose.

Kristin Livdahl, madre della bambina con cui vive nello stato di New York, ha raccontato tutto su Twitter, scrivendo: "Stavamo facendo alcune sfide fisiche, seguendo uno youtuber. La bambina ne ha chiesta una allo speaker Echo, e Alexa ha cominciato con "ecco cosa ha trovato sul web". La penny challenge è divenuta virale su TikTok e altri social circa un anno fa, proprio per le foto e i video postati dai ragazzi. Molti metalli conducono l'elettricità e inserirli in prese elettriche in tensione può infatti causare scosse e altri danni, spesso non percepiti come rischiosi dai minori. "La fiducia dei clienti è al centro di tutto ciò che facciamo e Alexa è progettata per fornire informazioni accurate, pertinenti e utili ai clienti" ha affermato Amazon in una nota rivolta alla BBC.

