Covid, nuovo record in Francia: quasi 300.000 contagi in un solo giorno

In Francia "non siamo lontani dai 300.000 contagi in un solo giorno": lo ha detto, davanti al Parlamento, il ministro della Salute, Olivier Véran. Lo ha detto il ministro della Salute Vèran in parlamento «Oggi - ha detto Véran davanti ai deputati in Assemblée Nationale - Santé Publique France rischia di annunciare poco meno di 300.000 contagi in 24 ore».

Il ministro non ha dato cifre precise ma è ormai certo che si tratterà di un nuovo record di contaminazioni per una sola giornata, anche se il primato era nell’aria dal momento che per due giorni erano stati contabilizzati soltanto 58.000 e 67.000 casi quotidiani. Questo perché nei giorni festivi di Capodanno la possibilità di fare tamponi è stata molto ridotta e gran parte dei richiedenti hanno rinviato a ieri il test antigenico o molecolare.

La precedente cifra da record era di 230.000 contagi in un giorno, a fine dicembre. Il record viene attribuito da Véran anche ad un numero senza precedenti di tamponi, 8 milioni la settimana scorsa, ma il tasso di positività è comunque alto, ormai oltre quota 15%. Se il numero di contagi provoca "vertigini» - ha detto il ministro - la protezione garantita dai vaccini protegge contro le forme gravi: «per un malato vaccinato con richiamo in rianimazione, ce ne sono 20 non vaccinati nei reparti di terapia intensiva».

