Covid, sotto osservazione la nuova variante scoperta in Francia: individuate 46 mutazioni

Identificata ad inizio dicembre dalle equipe mediche dell’ospedale di Marsiglia, una nuova variante di origine africana è sotto osservazione in Francia, e soprattutto nel sud del paese, nonostante il bassissimo numero di casi finora individuati, 12 in tutto nel paese. Impossibile, al momento, valutare la sua potenziale pericolosità. Molti i dubbi sulla rilevanza della variante, denominata B.1.640.2, individuata nell’unità ospedaliera di cui era responsabile il controverso professor Didier Raoult, detto il "padre della clorochina", che con questo prodotto curava i suoi pazienti di Covid.

Sotto accusa davanti al Comitato di etica, Raoult è ormai in pensione. Unico studio preliminare sulla nuova variante è una ricerca - non ancora convalidata da istituzioni scientifiche - dei medici di Marsiglia, i quali affermano che la variante è provvista di 46 mutazioni e 37 soppressioni immunitarie, di cui 23 localizzate sulla proteina spike. Si tratterebbe di una sotto-variante della B.1.640, identificata in Francia a fine ottobre ma già isolata in Congo a fine settembre. La sottovariante che adesso conta 12 casi nel sud della Francia è stata individuata a fine novembre.

