Usa: la nipotina di George Floyd ferita gravemente da un proiettile mentre era in casa

Arianna Delane, nipote di quattro anni di George Floyd, l’afroamericano ucciso nel maggio 2020 da un poliziotto a Minneapolis, è stata ferita gravemente da un colpo d’arma da fuoco lo scorso 1 gennaio mentre dormiva in un appartamento di Houston. Secondo la polizia della città texana, almeno una persona non identificata aveva sparato più volte nella notte contro l’abitazione, dove si trovavano un altro minore e quattro adulti.

Il padre della bambina, Derrick Delane, ha lamentato che la polizia è arrivata solo quattro ore dopo la sparatoria. Un proiettile aveva rotto tre costole e perforato un polmone e il fegato di Arianne, che è stata operata e si trova ora in condizioni stabili.

