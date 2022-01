Covid: record di ricoverati no-vax in Quebec, ora saranno tassati

La provincia canadese del Quebec ha deciso di tassare quanti non vogliono vaccinarsi contro il Covid-19.

Il Quebec, che registra il triste primato in Canada delle vittime da Covid, attualmente deve fare i conti con una nuova ondata di casi. Al momento non è vaccinato il 12% della popolazione, ma i non vaccinati rappresentano quasi la metà di tutti i casi ospedalieri. Il premier, Francois Legault, dunque ha annunciato la misura, la prima nel Paese a penalizzare finanziariamente chi non si vaccina. Chi non ha ancora ricevuto neppure una dose dovrà versare «un contributo».

