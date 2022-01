Donna spinta sui binari mentre arriva la metro. Il video choc: salva per miracolo

Attimi di terrore in una stazione della metropolitana di Bruxelles in Belgio. Un uomo ha spinto una donna nei binari della metro proprio mentre stava arrivando il treno. Fortunatamente la prontezza di riflessi del manovratore alla guida del mezzo ha evitato la tragedia: la frenata d'emergenza ha salvato la vita alla donna.

(⚠️Vidéo choc)

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles?? (@Bruxelles_City) January 14, 2022

Usa: spinta su binari, muore sotto la metro a Times Square

Ieri, un episodio analogo si è conclusi tragicamente. E’ stata spinta sui binari mentre la metropolitana era in arrivo ed è morta sul colpo. E’ accaduto a New York alla fermata della metro di Times Square. La donna stava aspettando la metro intorno alle 9.30 di sabato mattina quando è stata improvvisamente spinta e schiacciata dal treno in arrivo. La polizia ha fermato un senzatetto e una seconda persona. La donna era asiatica ma non è chiaro se sia stata presa di mira per la sua razza. L’incidente alimenta il dibattito sulla sicurezza della metropolitana a New York, ritenuta ormai pericolosa da molti. Le autorità hanno annunciato nelle scorse settimane un rafforzamento della presenza della polizia nelle stazioni nel tentativo di migliorare la situazione, ma al momento con scarsi risultati.

