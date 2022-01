Sull'Ucraina è scontro Usa-Russia all'Onu. Colloquio telefonico Lavrov-Blinken

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si è riunisce in forma pubblica per discutere la situazione in Ucraina su richiesta degli Stati Uniti, ma la Russia potrebbe cercare di bloccare l'incontro. Mosca potrebbe infatti iniziare la riunione chiedendo un voto procedurale sull'opportunità di proseguire la discussione, anche se per bloccare l'incontro avrebbe bisogno del sostegno di nove dei 15 membri.

Il vice ambasciatore russo al Palazzo di Vetro, Dmitry Polyansky, ha affermato: "Non ricordo un'altra occasione in cui un membro del Consiglio ha proposto una discussione sulla base delle sue stesse accuse e ipotesi infondate. Spero che i colleghi non sosterranno questa trovata propagandistica, vergognosa per la reputazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite". In ogni caso non è attesa alcuna azione da parte dei Quindici, visto che anche una semplice dichiarazione avrebbe bisogno di un consenso unanime e qualsiasi bozza di risoluzione verrebbe bloccata dal veto di Mosca.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken avranno domani un colloquio telefonico. Lo riferisce il ministero russo citato dalla Tass.

Sanzioni economiche se la Russia dovesse invadere l'Ucraina

Usa e alleati hanno pronta una lista di personalità russe vicine a Putin da colpire con sanzioni economiche se la Russia dovesse invadere l'Ucraina: lo fa sapere un esponente dell'amministrazione Biden che ha parlato con Reuters sotto anonimato. Le personalità comprese nella lista, ha spiegato l'esponente Usa secondo quanto si legge sul Guardian, "svolgono un ruolo nel processo decisionale del governo o sono almeno complici della condotta destabilizzante del Cremlino", e rappresentano obiettivi sensibili per i loro profondi legami finanziari con l'Occidente.

Bloccata una sommossa a Kiev

Le forze di sicurezza ucraine hanno arrestato un gruppo di persone che, secondo Kiev, preparavano una sommossa nella capitale. Lo annuncia il ministro dell'Interno Denys Monastyrsky citato da Interfax sul suo sito. Le autorità stanno lavorando per individuare "i mandanti e i beneficiari", in particolare per stabilire se vi sia un legame con i servizi russi. Secondo il ministro erano state preparate manifestazioni di piazza a Kiev durante le quali sarebbero dovuti scoppiare disordini "per destabilizzare la situazione". Iniziative analoghe erano state preparate in altre città, nelle regioni di Sumy, Chernihiv, Cherkasy e Poltava.

La visita del premier britannico Boris Jonshon

Il premier britannoco parla al telefono col presidente russo Vladimir Putin sulla situazione sempre più tesa in Ucraina. Mentre domani il primo ministro sarà a Kiev, con la ministra degli Esteri Liz Truss, per incontrare il presidente ucraino Vladimir Zelensky. Lo ha annunciato un portavoce di Downing Street, secondo cui durante la chiamata col leader russo, Johnson lo inviterà nuovamente a "intraprendere un percorso diplomatico, a ridurre l'escalation e a fare un passo indietro" rispetto a una possibile aggressione dell'Ucraina che avrebbe conseguenze molto gravi.

